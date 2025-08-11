Faustão segue internado em São Paulo após ser extubado

Fausto Silva, o Faustão, segue internado e se recuperando bem após ser extubado, no último sábado (9). As informações foram divulgadas pelo jornalista Flavio Ricco, do portal Leo Dias.

Após passar por duas cirurgias de transplante na última semana, sendo uma de fígado e outra de rim, o apresentador recebeu visitas dos filhos, neste domingo (10), segundo a CNN.

Faustão está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio deste ano devido a uma infecção aguda na perna.

Faustão já foi internado outras vezes

Em janeiro deste ano, Faustão foi internado para tratar uma infecção, segundo informações de Luciana Cardoso, esposa do apresentador.

Ele estava em tratamento contra a enfermidade desde o fim de dezembro, mas não foi informado qual tipo de quadro infeccioso.

O apresentador tem passado por problemas de saúde há alguns e já foi submetido a dois transplantes entre 2023 e 2024, sendo o primeiro de coração e o segundo de rim.

Em novembro de 2024, o filho do apresentador chegou a atualizar o estado de saúde do pai: "Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo", comentou à época.