Velório de Arlindo Cruz reúne centenas no Rio com batucada e ritual de celebração

Escolha da família do cantor, antes de cerimônia privada, foi por seguir tradição das religiões de matrizes africanas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Velório de Arlindo Cruz reúne centenas no Rio de Janeiro
Legenda: Amigos e familiares do artista se reuniram em cerimônia aberta antes do sepultamento
Foto: reprodução/TV Globo

O velório do sambista Arlindo Cruz, que faleceu na última sexta-feira (7), reuniu centenas de pessoas na quadra da escola de samba Império Serrano, no bairro Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, que teve início na noite de sábado (9), parentes amigos e fãs realizaram uma batucada em homenagem ao artista.

"Meu pai fazia do pior momento, o momento mais especial. Ele extraía o melhor até da pior situação", disse o filho dele, Arlindinho Cruz, durante o momento no local, onde tocou sucessos do pai, incluindo "O Show Tem Que Continuar".

Logo depois do velório, o corpo de Arlindo saiu em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros para o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, onde será sepultado. O segundo momento ocorre em cerimônia fechada para a família.

Pessoas de roupas claras

Visitantes do velório, incluindo familiares, amigos e fãs do sambista, compareceram à quadra da escola trajados em roupas claras, seguindo a tradição das religiões de matrizes africanas.

Além disso, também foi conduzido o ritual de gurufim, uma mistura de música e dança em um clima de celebração. Os tons claros, inclusive, representam a alegria do homenageado.

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, durante cerimônia
Legenda: Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, durante cerimônia do velório no Rio de Janeiro
Foto: reprodução/TV Globo

Antes da abertura ao público, pessoas mais próximas do artista compareceram para formalizar a despedida. Zeca Pagodinho, outro sambista, foi um dos que estiveram no local.

O momento também recebeu uma série de coroas de flores em homenagem a Arlindo, incluindo da Beija-flor de Nilópolis, outra escola de samba do RJ, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja da Silva.

Morte de Arlindo

O cantor faleceu aos 66 anos, no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio. Arlindo estava internado desde abril e, conforme a mulher do artista, Babi Cruz, a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. 

Desde 2017, ele estava sob cuidados intensivos após sofrer um AVC.

