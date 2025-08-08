Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Arlindo Cruz, cantor e compositor, aos 66 anos

Músico vivia sob cuidados após sofrer AVC em 2017

Escrito por
Beatriz Rabelo producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:45)
Zoeira
Imagem de Arlindo Cruz, para matéria sobre morte do cantor e compositor, aos 66 anos
Legenda: Morte foi informada pela mulher do artista, Babi Cruz
Foto: Divulgação/Imprensa Globo

O cantor Arlindo Cruz morreu, aos 66 anos, nesta sexta-feira (8). O óbito foi confirmado pela família e pela equipe de Arlindo Cruz, em nota publicada no Instagram. Conforme o g1, o artista estava sendo atendido no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho", escreveram. 

Os familiares agradeceram as mensagens de carinho, assim como as orações e gestos de apoio recebidos pelos fãs e amigos. 

"Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo". 
Familiares de Arlindo Cruz
Nota oficial

Estado de saúde

O músico sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no banheiro de casa em 2017, há mais de oito anos.

Veja também

teaser image
Zoeira

Esposa de Arlindo Cruz relembra AVC de cantor há oito anos: 'Nunca mais ouvi a voz dele'

teaser image
Zoeira

Documentos sobre contas bancárias de Arlindo Cruz indicam suposta fraude da família, diz colunista

Desde então, ele vivia sob cuidados por conta das sequelas causadas pelo acidente. Na época, foi encontrado pela esposa Babi. O artista passou por diversas cirurgias, e vivia com sequelas e temporadas de internações

Quem foi Arlindo Cruz?

Cantor nasceu no dia 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro. O cantor, compositor e multi-instrumentista ficou conhecido principalmente por tocar cavaquinho e banjo, sendo um grande nome do Samba. 

Seu primeiro LP, "Roda de Samba", contou com a ajuda de Candeia, seu "padrinho musical". 

Aos 15 anos, Arlindo se mudou para Barbacena, em Minas Gerais. Quando retornou para o Rio, frequentou a roda de samba do Cacique de Ramos, onde tocou ao lado de Jorge Aragão, Beth Carvalho e Almir Guineto. 

Posteriormente, virou parceiro de Zeca Pagodinho e Sombrinha. 

 

Assuntos Relacionados
Pastora gravou um vídeo para o Instagram para se retratar
Zoeira

Pastora de congregação de Ludmilla se pronuncia após críticas sobre fala polêmica

Adriana Pereira negou em vídeo ter atacado Ludmilla e Brunna Gonçalves e afirmou: "Sou pastora de todos, do pequeno ao grande"

Redação
Há 50 minutos
Imagem de Arlindo Cruz, para matéria sobre morte do cantor e compositor, aos 66 anos
Zoeira

Morre Arlindo Cruz, cantor e compositor, aos 66 anos

Músico vivia sob cuidados após sofrer AVC em 2017

Beatriz Rabelo
Há 1 hora
Bia Miranda em selfie dentro de carro com corset vermelho
Zoeira

Bia Miranda, investigada por jogos de azar, teria movimentado R$ 4 milhões em transações suspeitas

Além da influenciadora, outros investigados na Operação Desfortuna teriam contribuído para uma movimentação de R$ 40 milhões

Redação
Há 2 horas
Cena do filme 2 Filhos de Francisco
Zoeira

TV Globo exibe 2 Filhos de Francisco na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (8) traz "2 Filhos de Francisco", que retrata a história da dupla Zezé di Camargo & Luciano

A. Seraphim
Há 2 horas
Foto de Preta e Gilberto Gil
Zoeira

Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim'

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta-feira (8)

Redação
08 de Agosto de 2025
Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua filha do coração
Zoeira

Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes

Adriana Pereira afirmou respeitar a união com Brunna Gonçalves, mas disse que relação vai contra sua interpretação bíblica

Redação
08 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Jaques e Tânia ameaçam Katinha.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela.

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025
Faustão, que está internado, em foto anterior após liberação de um transplante
Zoeira

Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

Apresentador segue internado para o tratamento de um infecção bacteriana aguda com sepse

Redação
08 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025