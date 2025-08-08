Morre Arlindo Cruz, cantor e compositor, aos 66 anos

O cantor Arlindo Cruz morreu, aos 66 anos, nesta sexta-feira (8). O óbito foi confirmado pela família e pela equipe de Arlindo Cruz, em nota publicada no Instagram. Conforme o g1, o artista estava sendo atendido no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho", escreveram.

Os familiares agradeceram as mensagens de carinho, assim como as orações e gestos de apoio recebidos pelos fãs e amigos.

"Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo". Familiares de Arlindo Cruz Nota oficial

Estado de saúde

O músico sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no banheiro de casa em 2017, há mais de oito anos.

Desde então, ele vivia sob cuidados por conta das sequelas causadas pelo acidente. Na época, foi encontrado pela esposa Babi. O artista passou por diversas cirurgias, e vivia com sequelas e temporadas de internações.

Quem foi Arlindo Cruz?

Cantor nasceu no dia 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro. O cantor, compositor e multi-instrumentista ficou conhecido principalmente por tocar cavaquinho e banjo, sendo um grande nome do Samba.

Seu primeiro LP, "Roda de Samba", contou com a ajuda de Candeia, seu "padrinho musical".

Aos 15 anos, Arlindo se mudou para Barbacena, em Minas Gerais. Quando retornou para o Rio, frequentou a roda de samba do Cacique de Ramos, onde tocou ao lado de Jorge Aragão, Beth Carvalho e Almir Guineto.

Posteriormente, virou parceiro de Zeca Pagodinho e Sombrinha.