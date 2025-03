Cansado de cantar na madrugada, Zeca Pagodinho rejeita cachê de R$ 400 mil por show no Carnaval

Ausente do Sambódromo no Carnaval deste ano, Zeca Pagodinho preferiu descansar, apesar do cachê de cerca de R$ 400 mil por apresentação durante o período momino, segundo informações da Folha de S.Paulo.

O cantor era a grande estrela do camarote Bar Brahma há quase uma década, mas desta vez teria recusado sob a justificativa de que a obrigação de começar seu show perto da meia-noite e seguir pela madrugada se tornou exaustivo.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, Zeca havia afirmado já no Carnaval de 2023 que estava chegando ao limite. "Me cansa. Já foi o tempo. Passou", disse naquele ano.

Ele pontuou ainda, na época, que felicidade para ele é poder estar em casa, com os filhos, netos e amigos, em Xerém, na Baixada Fluminense.

O camarote, que tem acesso à avenida e tem os shows no intervalo dos desfiles das Escolas de Samba, teve shows de Alexandre Pires, Iza e Ferrugem na sexta (28).

Cantor já havia anunciado pausa para se dedicar à família

A assessoria do cantor já havia anunciado que ele daria uma pausa após turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira, realizada no fim do ano passado.

A previsão dada pela assessoria na época era de que ele ficaria pelo menos cinco meses sem compromissos profissionais, retornando aos palcos somente em junho de 2025.

"Durante este tempo, ele irá se dedicar à família e principalmente aos seis netos, o sétimo chegará em abril, e também formatar novos projetos artísticos", anunciou a assessoria do artista na época.