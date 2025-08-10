Filho mais novo de Faustão, Rodrigo Silva homenageia o apresentador no Dia dos Pais

Rodrigo Silva, filho caçula de Fausto Silva, o Faustão, prestou uma homenagem ao apresentador neste Dia dos Pais. Ele compartilhou fotos da infância ao lado do artista e relembrou momentos importantes.

Faustão segue internado em São Paulo para tratamento contra uma infecção na perna e dois novos transplantes.

Rodrigo, de 17 anos, publicou no Instagram Storys uma sequência de fotos antigas ao lado de Faustão, incluindo imagens de infância. "Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido", escreveu ele nas redes sociais.

Vivendo longe dos holofotes, o adolescente é bastante discreto, e a mensagem ganha mais peso em razão do momento delicado ao qual Fausto tem passado.

Legenda: Rodrigo vive longe dos holofotes, e mantém uma vida discreta Foto: Reprodução / Redes sociais

Além de João Silva e Rodrigo, Faustão é pai de Laura Silva, de 23 anos.

Entenda o estado de saúde do Faustão

Aos 75 anos, o apresentador segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de uma infecção bacteriana.

Com um quadro agudo de sepse registrado na última semana, Faustão também passou por dois novos transplantes nos dias 6 e 7 de agosto, um de fígado e outro de rim, órgãos vindos de um mesmo doador.

Esse último foi planejado há cerca de um ano. Em menos de um ano, o apresentador já havia passado por outras cirurgias.

Em 2023, recebeu um transplante de coração, e no começo do ano seguinte passou por um transplante renal. Já em janeiro deste ano, voltou a ser internado para tratar outra infecção.

O último boletim médico diz que Faustão está com "controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde" durante o período de internação, que, segundo o hospital, iniciou em maio.