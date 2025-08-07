Família teria mantido segredo sobre internação de Faustão por 3 semanas; veja o que se sabe

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, encontra-se internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção na perna, mas somente hoje a unidade hospitalar confirmou a internação do artista, que se encontra no local há cerca de três semanas.

Devido às novas intercorrências na saúde, João Silva, filho do apresentador, teve de cancelar a festa de lançamento de um novo programa que irá ao ar no SBT, e que iria ocorrer nesta quinta-feira (7), e alegou “motivos pessoais”. Entre os convidados estavam Luciano Huck e Ratinho.

Segundo um familiar, a infecção na perna teria se agravado nos últimos meses, ao ponto de a equipe médica que acompanha Fausto cogitar um novo transplante de coração, que também passou por um procedimento relacionado aos rins, tendo feito também hemodiálise para melhorar as funções renais, que estavam comprometidas.

Outras internações

Faustão passou por dois transplantes consecutivos num intervalo de menos de um ano. Em agosto de 2023, o apresentador foi submetido a um transplante de coração. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2024, Fausto fez um novo procedimento: um transplante de rim.

Desde então, Faustão mantém acompanhamento contínuo. Já no início de 2025, Fausto foi internado novamente para tratar uma infecção, teve alta e retomou os cuidados em casa.