Gabi Prado surge aos prantos por publicar foto do filho por engano e faz pedido: 'Não compartilhem'

Influenciadora revelou que tem tentado manter o filho longe das críticas que recebe nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:20)
Zoeira
Gabi Prado chora em stories nas redes sociais
Legenda: Gabi Prado chorou em uma série de vídeos e pediu para que seguidores não compartilhem foto do filho
Foto: reprodução/Instagram

A influenciadora Gabi Prado apareceu aos prantos nas redes sociais logo após compartilhar uma foto do filho por engano no próprio perfil. Nos Stories, Gabi explicou que não gostaria de mostrar o filho publicamente e, por conta disso, ficou "muito mal" com a situação.

O que aconteceu

Segundo ela, a decisão foi tomada ainda na gravidez, época em que recebeu uma série de críticas dos seguidores. "Eu espero que vocês entendam o motivo pelo qual até hoje eu não mostrei ele aqui. Acho que já tem mais de cinco anos que isso acontece, só que, na gravidez, eu fiquei mais sensível, e ler esse tipo de coisa me deixou muito mal", disse.

A influenciadora explicou que a gestação foi complicada por conta das mensagens negativas recebidas e ela desenvolveu certo de compartilhar detalhes da própria vida.

Postagem seria para os 'melhores amigos' da plataforma

"Eu ia postar nos melhores amigos, né? E acabei postando, e mais de 300 mil pessoas viram, né? Por mais que eu tenha apagado rápido, assim. Então eu peço, do fundo do meu coração, que vocês não compartilhem. Instagram de fofoca também não compartilhem, porque eu acho que é um direito meu como mãe", disse.

Gabi afirmou que ainda está no puerpério e tenta se manter forte cotidianamente. A influenciadora relatou que sente angústia com frequência, mas reforçou que o filho tem saúde, é lindo e está realizando um sonho de vida. 

"Quero passar isso em paz e longe de toda maldade que me cerca já faz 5 anos", desabafou, encerrando o assunto. 

