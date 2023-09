Gabi Prado é pedida em casamento no fundo do mar e se emociona

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Gabi Prado foi pedida em casamento de maneira inusitada, no fundo do mar, durante viagem a Colômbia.

Ela compartilhou o vídeo do momento em que o noivo, Thiago Gomes, faz o pedido com uma plaquinha escrita “Quer casar comigo?” no Instagram, e escreveu um texto emocionado para o companheiro.

“O Thiago é daquele tipo de gente que chega e transforma. Thiago é o que soma, o que elogia e que simplesmente te faz viver todos os dias como se fosse o último. Thiago me acha a mulher mais bonita do mundo quando me olho no espelho e não me escolho. Thiago encanta a todos pela sua volta. Thiago me fez/faz acreditar no que é leve e que sonhos existem para serem realizados. O Thiago me escolhe, e eu acordo todos os dias escolhendo viver esse amor. Obrigada por ser incrível e viver algo sólido, recíproco e cheio de amor. Eu te respeito, te escolho e permaneço aqui, um dia de cada vez”, postou Gabi.

A influenciadora chegou a ficar noiva do cantor João Zoli, após eles se envolverem no reality “A Fazenda”, em 2018, mas o relacionamento chegou ao fim em dezembro de 2019. Gabi já chegou a contar publicamente que teve depressão após o término.