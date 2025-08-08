Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, foi homenageado por uma série de colegas e famosos após passar por transplante de fígado e um retransplante renal na última quarta-feira (6) e na quinta (7), respectivamente.

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão foi diagnosticado com uma infecção bacteriana aguda com sepse e tem permanecido sob cuidados médicos desde o dia 21 de maio deste ano. A informação foi confirmada por um boletim do próprio hospital, divulgado ainda na quinta.

"Boa recuperação, mestre!", escreveu Leonardo Miggiorin nas redes sociais. Já a atriz Solange Couto pediu por intervenção divina no tratamento do apresentador: "Deus cuide do Fausto e faça um milagre na vida deste querido!".

As mensagens foram deixadas em um perfil com notícias de famosos no Instagram. "Que fique bem logo", escreveu a atriz e dançarina Aline Campos. Ticiane Pinheiro também demonstrou otimismo na recuperação. "Já Deus certo", escreveu, em tom religioso.

Outras internações e tratamentos

Essa, inclusive, não é a primeira internação de Faustão em 2025. Em janeiro, o apresentou precisou de tratamento para uma infecção, segundo comunicou a esposa dele, Luciana Cardoso, na época.

Além disso, também já passou por dois transplantes, entre 2023 e 2024, o que também demandou uma atenção mais profunda do quadro de saúde. Faustão foi submetido primeiro a um transplante de coração e logo depois a um de rim.

Agora, segundo o boletim médico, ele apresenta uma infecção bacteriana aguda com sepse, definida como uma infecção generalizada em um organismo já afetado por outras patologias.

O tratamento desse último caso, inclusive, consiste no uso de medicamentos e medidas que diminuam a expansão da sepse, como o uso de antibioticoterapia adequada de forma rápida e eficiente.