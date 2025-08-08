Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

Apresentador segue internado para o tratamento de um infecção bacteriana aguda com sepse

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:03)
Zoeira
Faustão, que está internado, em foto anterior após liberação de um transplante
Legenda: Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de infecção bacteriana aguda com sepse
Foto: reprodução/redes sociais

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, foi homenageado por uma série de colegas e famosos após passar por transplante de fígado e um retransplante renal na última quarta-feira (6) e na quinta (7), respectivamente. 

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão foi diagnosticado com uma infecção bacteriana aguda com sepse e tem permanecido sob cuidados médicos desde o dia 21 de maio deste ano. A informação foi confirmada por um boletim do próprio hospital, divulgado ainda na quinta. 

"Boa recuperação, mestre!", escreveu Leonardo Miggiorin nas redes sociais. Já a atriz Solange Couto pediu por intervenção divina no tratamento do apresentador: "Deus cuide do Fausto e faça um milagre na vida deste querido!". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Faustão é internado em hospital de SP com infecção na perna

teaser image
Zoeira

Gabi Prado surge aos prantos por publicar foto do filho por engano e faz pedido: 'Não compartilhem'

As mensagens foram deixadas em um perfil com notícias de famosos no Instagram. "Que fique bem logo", escreveu a atriz e dançarina Aline Campos. Ticiane Pinheiro também demonstrou otimismo na recuperação. "Já Deus certo", escreveu, em tom religioso.

Outras internações e tratamentos

Essa, inclusive, não é a primeira internação de Faustão em 2025. Em janeiro, o apresentou precisou de tratamento para uma infecção, segundo comunicou a esposa dele, Luciana Cardoso, na época.

Além disso, também já passou por dois transplantes, entre 2023 e 2024, o que também demandou uma atenção mais profunda do quadro de saúde. Faustão foi submetido primeiro a um transplante de coração e logo depois a um de rim.

Agora, segundo o boletim médico, ele apresenta uma infecção bacteriana aguda com sepse, definida como uma infecção generalizada em um organismo já afetado por outras patologias. 

O tratamento desse último caso, inclusive, consiste no uso de medicamentos e medidas que diminuam a expansão da sepse, como o uso de antibioticoterapia adequada de forma rápida e eficiente. 

Assuntos Relacionados
Adriana costuma se referir a Ludmilla como sua filha do coração
Zoeira

Pastora de Ludmilla chama casamento da cantora de 'pecado' e gera polêmica nas redes

Adriana Pereira afirmou respeitar a união com Brunna Gonçalves, mas disse que relação vai contra sua interpretação bíblica

Redação
Há 1 minuto
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Candinho afirma que protegerá Samir, e que acredita que o menino não roubou seu camafeu.

A. Seraphim
Há 3 minutos
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia.

A. Seraphim
Há 3 minutos
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila.

A. Seraphim
Há 3 minutos
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Jaques e Tânia ameaçam Katinha.

A. Seraphim
Há 3 minutos
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

Joyce fala com Bruno e Marininha puxa o rapaz, sentindo-se ameaçada pela presença dela.

A. Seraphim
Há 3 minutos
Faustão, que está internado, em foto anterior após liberação de um transplante
Zoeira

Faustão recebe apoio de famosos e colegas após piora em estado de saúde

Apresentador segue internado para o tratamento de um infecção bacteriana aguda com sepse

Redação
Há 48 minutos
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (8/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
08 de Agosto de 2025
Apresentador Faustão passa por transplante de órgãos após internação
Zoeira

Faustão está internado desde maio e passou por dois transplantes em agosto, revela boletim médico

O apresentador foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje (7)

Bergson Araujo Costa
07 de Agosto de 2025