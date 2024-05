Faustão faz primeira aparição nas redes sociais após alta hospitalar de transplante de rim

O apresentador Fausto Silva, de 74 anos, apareceu nas redes sociais pela primeira vez, nesta segunda-feira (20), desde abril. Faustão, que foi submetido a um transplante de rim, participou da festa de aniversário do filho caçula, Rodrigo.

No vídeo, o apresentador é um dos participantes da festa surpresa para o herdeiro mais novo. O jovem, fruto do casamento com Luciana Cardoso, completou 16 anos.

O registro foi compartilhado por Lara Silva, filha mais velha do apresentador, fruto da união com Magda Colares.

Relembre transplante de rim

Após 47 dias de internação, Faustão, como é conhecido Fausto Silva, recebeu alta hospitalar em 12 de abril. O apresentador tinha realizado um transplante de rim, no dia 26 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Apesar da alta, o boletim médico detalhou que Faustão seguirá sob orientações médicas.

A doença surgiu em decorrência da insuficiência cardíaca. Faustão realizou um transplante do coração em agosto de 2023. Porém, precisou começar a fazer diálises porque as funções renais estavam comprometidas. Apesar do tratamento, foi necessário receber o segundo transplante.