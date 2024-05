Martin Luther King pagou despesas do nascimento de Julia Roberts? Entenda a história que viralizou

A atriz norte-americana Julia Roberts e o ativista Martin Luther King Jr. têm mais em comum do que se imagina. Nas redes sociais, internautas resgataram, na última semana, uma história envolvendo a família da artista e King e sua esposa, Coretta Scott.

Os pais de Julia tinham uma relação próxima com os ativistas do movimento negro americano nos anos 1960. Na época, a família Roberts passava por dificuldades e os King que teriam pago pelo parto da atriz.

A amizade começou quando Martin e Coretta pediram para que os pais de Julia, que tinham uma escola de teatro em Atlanta, aceitassem que seus filhos fossem matriculados no local. Na época, a segregação racial nos Estados Unidos era tão forte que pessoas brancas e negras não eram vistas frequentando os mesmos espaços.

"Meus pais tinham uma escola de teatro em Atlanta e, num dia, Coretta Scott King ligou para minha mãe perguntando se seus filhos poderiam fazer parte da escola, porque eles estavam tendo dificuldade em encontrar um lugar que aceitasse as crianças", revelou Julia Roberts, em entrevista à jornalista Gayle King em 2022.

O casal logo aceitou a matrícula das crianças na escola, estreitando a relação entre as famílias. Anos depois, a amizade se fortaleceu até que Martin e Coretta decidiram pagar as contas do hospital quando Julia nasceu, já que os pais dela estavam com dificuldades financeiras na época.