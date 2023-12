Onde assistir 'O Mundo Depois de Nós'? Filme com Julia Roberts estreia em catálogo do streaming

Com uma mistura de suspense psicológico e ficção científica, "O Mundo Depois de Nós" estreou nessa sexta-feira (8), no catálogo da Netflix. O longa, baseado no livro homônimo de Rumaan Alam, elucida uma narrativa quase apocalíptica no mundo moderno.

Veja também

Tudo começa quando um casal aluga uma luxuosa mansão para passar dois dias com os filhos, no entanto, os planos falham quando a campainha toca e um homem e sua filha pedem para entrar na residência, que segundo eles, pertencem aos dois.

O desenrolar da produção é recheado por conflitos entre as duas famílias, no qual a cada minuto as situações se tornam mais caóticas, e os personagens são levados a enfrentar cada vez mais obstáculos assustadores causados pelos ataques cibernéticos.

No elenco, o longa conta com estrelas do cinema norte-americano como Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha’la Herrold. A direção e o roteiro é de Sam Esmail. Outros nomes conhecidos como Barack e Michelle Obama também estão nos créditos da produção do filme.

Assista o trailer