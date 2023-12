Saiba quem é Phill Cain, brasileiro que chegou a final de 'Round 6: O Desafio' da Netflix

Na quarta-feira (6), foi ao ar o último episódio do reality show "Round 6: O Desafio". Dois participates disputaram a final, incluindo um brasileiro.

O jogador número 451, Phill Cain representou o Brasil na final. Ele disputou o prêmio de US$ 4,56 milhões, cerca de R$ 22,7 milhões, com Mai Whelan e Samuel Wells.

No entanto, o brasileiro ficou em segundo lugar. A vietnamita Mai foi a vencedora do desafio após vencer de Phil no Pedra, Papel ou Tesoura.

Quem é Phill Cain

Através de um vídeo publicado no Instagram, Phill contou um pouco da sua história aos seguidores. Filho de pai norte-americano e mãe brasileira, ele nasceu em São Paulo e se mudou para Nova Jersey, nos Estados Unidos, aos 8 anos.

No país, ele finalizou os estudos e se formou em psicologia e pedagogia. Após a formatura, ele voltou para o Brasil e deu aulas em São Paulo por um tempo.

"Dando aula, eu descobri que não era exatamente o que eu queria fazer com a minha vida. Então depois disso, eu resolvi voltar pra Nova Jersey, pensar um pouquinho e fazer outra coisa", declarou.

Antes de participar de "Round 6: O Desafio", Phill morava no Havaí, onde trabalhava como instrutor de mergulho e limpador de piscinas. Agora, ele quer se dedicar a carreira de músico com a sua banda, a Six Ways To Saturday.

Veja o vídeo: