Selena Gomez assume namoro com ex-produtor de Justin Bieber e rebate críticas

Após rumores, Selena Gomez confirmou o relacionamento com Benny Blanco, compositor e produtor musical, nesta quinta-feira (7). A cantora e atriz publicou uma foto no Instagram com novo namorado. Blanco já colaborou com BTS, Snoop Dogg e Justin Bieber, ex de Selena.

Na conta de fofoca no Instagram @popfactions, Selena já havia confirmado o boato de que estaria em um relacionamento com Blanco. Ela respondeu: "é verdade".

Em outro post, a estrela da série "Only Murders in the Building" comentou que Blanco é a "melhor coisa que aconteceu". "Ele é absolutamente tudo no meu coração e a melhor coisa que aconteceu comigo. Ele é melhor do que qualquer pessoa que eu já estive antes", escreveu.

O novo relacionamento de Selena não foi completamente aceito por toda sua legião de fãs. A artista, que é uma das mais seguidas do Instagram, rebateu seguidores.

"Eu não estou entendendo. Se você realmente se importa comigo, isso é minha felicidade. Eu nunca deixarei suas palavras guiarem minha vida. Nunca. Estou cansada. Se vocês não conseguem aceitar minha felicidade, então não deviam estar na minha vida", escreveu. "Ainda assim, ele é melhor que qualquer um que já estive. Fatos", respondeu Selena a outro fã.