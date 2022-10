Selena Gomes e Hailey Bieber tiram fotos juntas após boatos de rivalidade

Selena Gomez e Hailey Bieber, ex-namorada e atual esposa do astro pop Justin Bieber, respectivamente, posaram juntas no evento de gala do museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Los Angeles, na noite do último sábado (15).

Para fãs, a fotografia tirada por Tyrell Hampton desmente os boatos sobre uma suposta rivalidade entre as duas, até então apontadas como inimigas.

"A gente se mata na internet e as bichas são amigas no off", brincou uma internauta. "A vida é curta demais para guardarmos rancor e mágoas, isso só faz a gente se sentir péssimo", opinou outra.

Envolvimento

Recentemente, a modelo negou ao podcast Call Her Daddy os rumores de que teria se envolvido com o músico enquanto ele ainda estava namorando Selena.

"Quando eu e ele começamos a ficar, ele não estava em um relacionamento em nenhum momento. Não é do meu caráter bagunçar com o relacionamento de alguém", afirmou.

Após a entrevista, Hailey foi criticada por fãs de Selena, que fez uma live no TikTok para defender a companheira de Bieber.

"Não é justo, porque ninguém deveria ser falado da maneira que eu vi. Palavras importam", alertou Selena.