BTS servirá às Forças Armadas da Coreia do Sul, anuncia BigHit Music

Os membros do grupo de K-pop BTS cumprirão o serviço militar obrigatório, conforme determina a lei da Coreia do Sul, informou a BigHit Music, empresa que gere a banda, nessa segunda-feira (17). O anúncio oficial encerra o debate sobre a possibilidade de isenção do dever aos sete integrantes devido às realizações artísticas.

Segundo o comunicado, o mais velho do grupo, Jin, de 29 anos, deve revogar a solicitação de adiar o recrutamento nas Forças Armadas até o fim deste mês e iniciar as etapas necessárias para servir. Os demais integrantes, RM (28), Suga (29), J-Hope (28), Jimin (27), V (26) e Jungkook (25), devem prestar o alistamento obrigatório conforme os planos individuais, detalhou o empreendimento.

Todos os sete membros do BTS estão "ansiosos" para se reunir novamente em 2025, após cumprir o serviço militar, disse a BigHit Music na nota, divulgada em inglês, coreano e japonês.

Foto: reprodução

Não foi divulgada informações adicionais sobre quanto tempo os integrante devem permanecer nas Forças Armadas sul-coreana. Nesse fim de semana, o grupo realizou um show em Busan, em apoio à candidatura da EXPO da cidade, mas apenas projetos solo parecem estar planejados até 2025.

O anúncio aconteceu após o comissário da Administração das Forças Militares, Lee Ki Sik, afirmar que seria “desejável” que os membros da banda cumprissem os deveres militares para garantir justiça no serviço militar do País.

Conforme a agência de notícias Associated Pres, pesquisas de opinião realizadas nas últimas semanas indicaram que o público estava dividido sobre se os membros do BTS deveriam se alistar.

Serviço militar obrigatório na Coreia do Sul

Segundo a lei sul-coreana, a maioria dos homens fisicamente aptos de até 30 anos são obrigados a cumprir de 18 a 21 meses de serviço militar. No entanto, isenções especiais já foram concedidas para atletas e artistas que se destacam em certas competições internacionais.

O alistamento da Coreia do Sul interrompe a vida e a carreiras ou os estudos de jovens do sexo masculino, então a evasão de deveres militares ou a criação de isenções é uma questão sensível no País.

Projetos solo

Em junho deste ano, o BTS anunciou uma pausa nas atividades enquanto grupo. Na ocasião, a Hybe Labels explicou que o intervalo seria usado para os membros focarem nos projetos solo. No mês seguinte, julho, J-Hope lançou o primeiro álbum sozinho, o "Jack In The Box”.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn