BTS anuncia que fará uma pausa na carreira; veja o que ocorreu

A banda sul-coreana de k-pop BTS anunciou, nesta terça-feira (14), que fará uma pausa na carreira. A novidade foi revelada pelos membros durante a transmissão ao vivo de um jantar comemorativo do aniversário dos nove anos do grupo.

Novas direções do BTS

Na ocasião, eles explicaram que o hiato prolongado será usado para que cada um possa se dedicar aos projetos solo. O líder da banda, RM, explicou que, embora os integrantes tenham conquistado muitas coisas juntos, agora, cada um precisa crescer individualmente.

"Sempre pensei que o BTS era diferente dos outros grupos, mas o problema com o k-pop é que não te dão tempo para amadurecer. Você precisa continuar produzindo música e seguir fazendo algo", explicou o cantor.

O vocalista ainda revelou que esse período será usado por ele para pensar sobre as novas direções do BTS, tanto como grupo como individualmente.

Armys

Na transmissão, os membros da banda de k-pop confessaram que foi difícil tomar a decisão sobre fazer a pausa e sentem que podem estar decepcionando os fãs, chamados "armys".

O anúncio do hiato acontece na semana em que o BTS lançou a coletânea comemorativa de nove anos, chamada "Proof". O projeto conta com três discos com 48 faixas, incluindo três inéditas - "Yet To Come", "Run BTS" e "For Youth".

"A coletânea reflete os pensamentos dos integrantes no passado, presente e futuro do BTS", explicou a gravadora do grupo, Big Hit Music, ao anunciar o lançamento da obra em uma transmissão no YouTube em maio.

