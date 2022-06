Maisa Silva desabafa sobre pressão por namoro nas redes após vídeo de João Gomes

A apresentadora e atriz Maisa Silva, de 20 anos, recorreu às redes sociais na noite da última segunda (13) para dizer que está chateada por, segundo ela, sofrer pressão para assumir um namorado. Em tom de desabafo, ela pediu respeito e disse que não deseja que coloquem "inverdades" em sua boca.

O tema, inclusive, veio à tona após o cantor João Gomes, de 19 anos, cantar uma música dedicada à atriz em um show e marcá-la em vídeo nas redes sociais. Não demorou para que os fãs começassem especulação sobre um namoro entre os dois.

"Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei. Nunca foi do meu feitio usar disso para buzz. E eu jamais faria", comentou ela no Twitter, fazendo referência ao antigo relacionamento.

Privacidade

Solteira há sete meses, Maisa continuou o relato afirmando que só irá anunciar qualquer namoro caso se sinta à vontade para tal. Da mesma forma, disse que não tem nada a esconder e pediu para que não coloquem "inverdades" em sua boca.

Foto: reprodução/Twitter

"Estou aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros para mim e tudo bem! Tudo sempre com equilíbrio e respeitando as minhas vontades", esclareceu.

O assunto, no entanto, não parou por aí. A jovem ainda falou ser difícil "aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores", ressaltando que pode falar apenas por ela quando o assunto é relacionamento.

Foto: reprodução/Twitter

João Gomes dedica música

As interações entre João Gomes e Maisa vieram à público recentemente, quando o artista revelou que foi apaixonado por ela ainda na infância. Após encontro entre os dois em um show, João lançou a música 'Dengo', dedicada a ela.

Em resposta, Maisa chegou a elogiar a canção, mas sem dar nenhum detalhe sobre possível envolvimento. "Eu amo. Uma das maiores. Hit de milhões", escreveu em um comentário no Instagram.