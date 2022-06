Blue Ivy e Jay-Z viralizam nas redes sociais após aparecerem em telão de jogo da NBA

O rapper Jay-Z e Blue Ivy, filha do artista e da cantora Beyoncé, chamaram atenção das câmeras no jogo da NBA de segunda-feira (13) e também viralizaram nas redes sociais ao serem mostrados na partida.

Anunciado na quadra, Jay-Z logo se virou para abraçar a filha, que acabou se esquivando do pai de forma tímida. A cena foi exibida no telão do jogo entre Warriors e Celtics, realizado em São Francisco, na Califórnia.

Em um vídeo de transcrição labial, que acabou repercutindo no Twitter, internautas apontaram que Blue Ivy chegou a pedir ao pai para que tomasse cuidado com o cabelo dela.

Enquanto isso, outros perfis resolveram brincar com a situação, algo bastante comum entre pais e filhos.

JAY-Z: “Abraçando a minha filhinha. 🥰😍🥰😍”



Blue Ivy: “Não. O meu cabelo. 👩🏾‍🦱💁🏾‍♀️🙅🏾‍♀️👸🏾” pic.twitter.com/7qEvzYRt1f — Beyoncé Access (@beyonceaccess) June 14, 2022

"Para nós: Jay Z, a lenda do rap de todos os tempos... Para Blue Ivy: pai vergonhoso", escreveu em forma de piada o jornalista Philip Lewis no Twitter.

Semelhança com a mãe

Blue Ivy tem apenas 10 anos, mas já acumula prestígio assim como Jay-Z e Beyoncé. Ainda no ano passado, com apenas 9 anos, ela se tornou a segunda mais jovem a vencer o Grammy, recebido por conta do clipe de 'Brown Skin Girl.

Outro detalhe que chamou atenção após as imagens do jogo, claro, foi a semelhança da pequena com Beyoncé. Em uma comparação com fotos antigas da mãe, é possível observar os traços em comuns entre as duas.