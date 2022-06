Justin Bieber volta a falar sobre saúde após paralisia facial: 'cada dia melhor'

O cantor Justin Bieber usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre a saúde dele desde que contou sofrer com uma paralisia facial. Na última sexta-feira (10), ele já havia revelado que está passando pela síndrome de Ramsay Hunt, infecção que atinge o nervo facial e auditivo.

Segundo ele, a evolução positiva do quadro tem sido cada vez mais constante. Em turnê mundial, Bieber chegou até mesmo a cancelar algumas apresentações por recomendação médica, já que deve focar na melhora da infecção.

"Queria compartilhar um pouco de como estou me sentindo. Cada dia fico melhor e, através de todo o desconforto, encontrei conforto naquele que me projetou e me conhece", disse o artista fazendo referência à proximidade com Deus.

A fé, inclusive, foi citada pelo canadense como um dos fatores mais importantes na recuperação. Em diversas ocasiões, o artista já havia deixado claro a relação próxima que mantém com a religiosidade.

"Lembro-me de que ele conhece tudo de mim. Ele conhece as partes mais sombrias de mim, que eu não quero que ninguém saiba, e ele constantemente me recebe em seu braço amoroso", complementou.

Paralisia facial

Após o anúncio da doença, Justin Bieber chegou a pedir aos fãs por muitas orações para passar pela doença.

Na publicação, Bieber explicou que não consegue piscar um dos olhos, nem movimentar metade da face. "Não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai ficar tudo bem. (...) Obviamente, meu corpo está dizendo para desacelerar o ritmo", disse.