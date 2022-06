Saiba o que é Ramsay Hunt, síndrome que afetou rosto de Justin Bieber

Nesta sexta-feira (10), o cantor Justin Bieber revelou que foi diagnosticado com a Síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido.

Ele apareceu com parte do rosto paralisado em um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, o artista não consegue piscar um dos olhos, nem movimentar metade da face. Saiba mais sobre a doença que afetou a saúde do cantor:

O que é Síndrome de Ramsay Hunt?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a síndrome de Ramsay Hunt apresenta-se com bolhas vermelhas na região da orelha, dores no ouvido, vertigem e paralisia facial periférica devida à reativação do vírus varicela-zoster (VZV), causador da catapora, presente em estado latente no gânglio sensorial do nervo facial.

Essa síndrome ocorre geralmente em idosos, diabéticos e imunodeprimidos.

Sintomas

Dentre os sinais e sintomas da Ramsay Hunt, estão perda de audição, náusea, vômito, vertigem e movimento involuntário dos olhos.

Ela é a segunda causa mais comum de paralisia facial. A incidência é de aproximadamente 5 casos/100 mil indivíduos e afeta principalmente pacientes na faixa etária de 20 a 30 anos. A doença também é frequentemente observada em pacientes idosos imunossuprimidos, conforme dados da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT).

Tratamento

Ainda segundo a SBMT, a síndrome deve ser diagnosticada o mais cedo possível para permitir a rápida implementação do tratamento adequado e para evitar sequelas.

O tratamento precoce com corticosteróides e medicamentos antivirais permite altas taxas de recuperação total do nervo facial dentro de 6 a 12 meses. As características do paciente, tais como idade, doenças associadas, imunodeficiências e a sua condição clínica, podem levar a um pior prognóstico.

É contagiosa?

A síndrome não é contagiosa, entretanto, a reativação do vírus varicela-zoster pode causar catapora em pessoas que não foram previamente imunizadas contra o vírus.

A infecção em pacientes imunodeficientes pode ser grave, portanto, as recomendações incluem evitar contato físico com indivíduos em fase de infecção ou que não foram vacinados, bem como com indivíduos imunodeficientes, recém-nascidos e mulheres grávidas.