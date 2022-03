Justin Bieber diz que não consegue dormir após esposa Hailey ser diagnosticada com 'danos cerebrais'

Na última semana, a modelo Hailey Bieber, de 25 anos, esposa de Justin Bieber, foi diagnosticada com "danos cerebrais" após passar mal e ser levada a um hospital em Palm Springs, na Califórnia. Hailey foi submetida a uma bateria de exames e os médicos descobriram um coágulo no cérebro da famosa, o que dificultava o fluxo de oxigênio.

Com o diagnóstico, Justin ficou abalado e se mostrou preocupado com a saúde da mulher, informou uma fonte próxima ao site americano TMZ.

"Hailey não quer que ninguém se preocupe com ela, mas foi uma situação aterrorizante para os dois (...). Justin ainda está muito preocupado. Ele mal consegue dormir, fica acordado olhando para ela enquanto ela descansa", disse a fonte.

Ainda segundo o TMZ, a modelo foi levada às pressas ao hospital depois de ter "sintomas de um AVC". Apesar de Hailey já ter recebido alta e comentado sobre o que ocorreu nas redes sociais, os médicos continuam acompanhando seu quadro de saúde.

Até o momento, os profissionais acreditam que o diagnóstico da modelo possa ter relação com as sequelas da covid-19, já que, no último mês, Justin Bieber testou positivo para a doença e teve que adiar shows de sua turnê mundial.