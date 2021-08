Demi Lovato e Justin Bieber são confirmados no Rock in Rio 2022

Demi Lovato e Justin Bieber foram confirmados como as primeiras atrações do Rock in Rio 2022. O festival divulgou os nomes nesta terça-feira (10) e anunciou que os artistas fecharão o primeiro fim de semana do evento.

Tanto Demi quanto Justin se apresentam no Palco Mundo no dia 4 de setembro do próximo ano na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Os horários ainda não foram divulgados, mas os cantores fazem parte do "Dia do Pop".

"Não tô abrindo o line-up do #RockinRio2022 com o Dia do Pop, não, né?! Dois ícones, duas estreias no Palco Mundo e muitos hits te esperam no dia 4 de setembro de 2022. Justin Bieber e Demi Lovato vem aí para fechar o primeiro fim de semana", diz publicação do evento nas redes sociais.

Quando é o Rock in Rio?

O Rock in Rio ocorrerá durante dois fins de semana, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Ainda não há previsão para a divulgação de novas atrações.

"2022 será um ano de reencontros e o mundo vai ser nosso outra vez. Nos vemos na Cidade do Rock em setembro do ano que vem!", afirma texto publicado no site oficial do Rock in Rio.