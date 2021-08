'Navio da Xuxa' terá shows de Ludmilla, Claudia Leitte e Lulu Santos; pacotes chegam a R$ 11 mil

Quem pensa que a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel se limitava a uma nave espacial se enganou: a artista vai comandar um cruzeiro em alto-mar. O "Navio da Xuxa fará, de 25 a 28 de março de 2022, uma viagem "rumo ao sol para 72 horas de sonho e diversão celebrando a vida", com diversas atrações, saindo do Porto de Santos (SP).

Divulgada como um "mundo dos sonhos", a embarcação terá shows de Ludmilla, Claudia Leitte, Lulu Santos e, claro, da própria comandante, o "Xou da Xuxa". Os preços vão de R$ 4.114 (cabine interna sem janela quádrupla, por pessoa) a R$ 11 mil (yacht club all inclusive, quádruplo, por pessoa).

Além das atrações musicais, o navio MSC Preziosa conta com parque aquático, cinema 4D, spa, simuladores de Fórmula 1, cassino e teatro.

A estrutura do barco conta com cinco restaurantes, cujas culinárias são diferentes. Conforme o site do navio, bebidas — tanto alcoólicas quanto não alcoólicas —, sauna, cinema, bar, simulador de Fórmula 1 e boliche não estão inclusos no pacote da viagem.

Alimentação, espetáculos e atividades a bordo fazem parte do pacote, que também conta com seguro.

Nave Xuxa

Antes do cruzeiro partir, a artista já tem apresentação marcada. Ela participará do Prêmio Multishow, onde fará um revival dos anos 1990.

A premiação ocorrerá no dia 8 de dezembro, liderada pela cantora Iza e a comediante Tatá Werneck. A ex-BBB Juliette Freire, vencedora da edição 2021 do Big Brother Brasil, apresentará uma das categorias.