Xuxa vai 'descer nave' no Prêmio Multishow 2021 com apresentação especial

O Prêmio Multishow, realizado anualmente em canal fechado, irá contar com a participação especial de Xuxa na edição 2021. A apresentadora irá reviver momentos dos anos 1990, com grande entrada na entrega de um dos prêmios no Rio de Janeiro.

A atração será no dia 8 de dezembro e com comando de Iza e Tatá Werneck. As informações foram reveladas por Xuxa em postagem no Twitter.

Veja anúncio de Xuxa:

"Nesse ano eu vou aterrissar minha nave no Prêmio Multishow em uma apresentação que não faltarão sonhos, que vai nos levar para um mundo diverso e cheio de cores — as do arco-íris", declarou Xuxa em vídeo.

Além da rainha dos baixinhos, uma das categorias será apresentada por Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21.