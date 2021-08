Após polêmica de venda de cordão com sangue, Matuê diz que dará 'tchau por um tempo'

O cantor cearense Matuê anunciou que vai dar um tempo na carreira, após polêmica em que ele publicou a venda um colar com seu próprio sangue e a "compra de almas". A ação, que causou críticas nas redes sociais, era uma estratégia de marketing para promover a doação de sangue.

Matuê disse que vai divulgar lançamentos que já estão prontos e depois vai dar "tchau por um tempo". "Ninguém é obrigado a passar por isso. Eu não desejaria o que tô passando nem pro meu pior inimigo", desabafou no Twitter nesse domingo (8).

Entenda a polêmica

"Vendo sangue, troco almas", disse o artista ao anunciar a campanha. O colar de sangue foi disponibilizado com preço zerado no site oficial dele, o "30 Pra Um". Para conseguir o item, os fãs precisavam assinar um termo, "entregando sua alma".

"Declaro possuir disponibilidade ilimitada, a partir do momento do cadastro, para que um agente faça a coleta de minha ALMA em qualquer local e a qualquer tempo, a critério exclusivo da Organização. A coleta da ALMA não precisará de aviso prévio e não pode será ser cancelada ou reagendada", dizia o "Termo de cessão de alma".

Campanha de doação de sangue

Após a repercussão negativa nas redes sociais, Matuê fez uma série de publicações no Twitter explicando a situação.

"Essa campanha de marketing do colar foi só uma forma da gente coletar os dados de milhares de pessoas pra gente promover a doação de sangue Gota de sangue ninguém ia perder alma nenhuma só ia receber um e-mail dahora promovendo a doação nesse momento de COVID onde as doações estão em baixa", disse.

Legenda: Cantor fez uma série de pronunciamentos no Twitter Foto: Reprodução

Ele falou que os ataques vieram de pessoas que "não sabem ver algo estranho/diferente e não querer apedrejar".

"Pode me criticar a vontade eu não faço isso pela aceitação de ninguém, mas ficar mandando mensagem mandando eu me m*tar e comentário homofóbico cês não vai arrumar nada só um belo de um processo, tá tudo guardado já", publicou.

Saúde debilitada

A polêmica com o colar de sangue e outros ataques nas redes sociais contribuíram para debilitar a saúde do cantor, conforme ele comentou no Twitter: "Minha saúde está péssima".

Legenda: Matuê publicou foto em uma cama de hospital nesta segunda (9) Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (9), o artista publicou um stories no Instagram deitado em uma cama de hospital. Sorrindo, ele agradeceu o apoio recebido: "Valeu pela força galera, vai dar bom".

"Essa perseguição toda me debilitou muito, vai fazer um mês que vou e volto de médico e hospital, meu corpo dói muito, quando eu acordo de amanhã é uma tarefa quase impossível me levantar, desenvolvi vários quadros que nenhum médico consegue explicar", disse Matuê no Twitter.

O fortalezense ainda disse que "se perdeu na droga" e teve piora no Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e "agora na saúde física": "Parabéns, vocês conseguiram".

"Eu nunca falei sobre isso nunca mostrei minhas fraquezas, sempre tentei motiva a galera no positivo pra mostrar que eles podem também ser grandes. Mas eu tô 3 anos passando veneno em off, uma hora a bolha explode", comenta.

