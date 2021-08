Namorada de Thiago Oliveira comenta brincadeira de Ana Maria Braga: 'estou vendo'

A produtora Bruna Matuti, namorada do jornalista Thiago Oliveira, usou as redes sociais para comentar a brincadeira que a apresentadora Ana Maria Braga fez durante a participação dele no "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (9). "Estou vendo", escrevendo, rindo.

Na ocasião, Ana Maria afirmou que casaria com Thiago se ela "tivesse uns aninhos a menos". "Antes de você ir embora, Thiago, queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático.

Adoro receber você aqui. Eu me considero sua amiga, quero muito te receber mais vezes aqui. E, se eu tivesse uns aninhos a menos, iria te pedir em casamento. É um gato!". Ele disse: "Ôxe! Olha isso...Muito obrigado! Um grande prazer estar aqui".

Pedido de Ana Maria foi ao vivo

"Que isso, Ana Maria! Eu estou vendo", publicou Bruna no Instagram Stories, rindo ao fazer menção ao que Ana Maria falou no programa matinal.

Um fã da produtora perguntou se a titular do "Mais Você" será convidada para o casamento dos dois, e ela respondeu. "Claro, vai ser nossa madrinha".