Xand Avião avalia maturidade dos filhos e revela que lançará primeiro EP de Enzo Temoteo

Próximo de completar 40 anos, o cantor Xand Avião ficou ainda mais próximo dos filhos na pandemia. Em entrevista ao É Hit, canal de música do Diário do Nordeste, o forrozeiro disse ter percebido um avanço na maturidade de Enzo Temoteo e Isabella Temoteo, dois dos quatro filhos com quem convive.

Morador de Fortaleza há cerca de 16 anos, Xand Avião dividia a agenda de shows com o acompanhamento dos filhos antes da pandemia. Com a proibição de eventos, o tempo com os herdeiros aumentou. Na relação, ele deixa evidente a parceria nos cuidados com a mulher — a influenciadora digital Isabele Temoteo.

Legenda: Xand Avião é pai de quatro filhos e, atualmente, mora em Fortaleza (CE) Foto: Reprodução/Instagram

A herança genética musical é vista em pelo menos um dos filhos de Xand Avião. Enzo Temoteo deve seguir os passos do pai. O comandante do Aviões conta que prepara o lançamento do primeiro EP do herdeiro para outubro deste ano.

Xand Avião Cantor Já soltamos dois clipes dele, e agora vou soltar um EP depois do meu. Vou soltar o meu em setembro, completo. Lá para outubro, vou soltar o EP do Enzo com três músicas autorais. Músicas boas de verdade! Não é porque é meu filho! Sem bajulação

Xand Avião explicou que ficou abismado com as temáticas das letras do garoto. "Vocês vão se assustar com o EP. Umas letras que não sei de onde tirou aquilo. O que me assustou mais foram as melodias, perfeitas. Ele quer ser cantor. Não tem como segurar".

Ciúmes dos filhos

Legenda: Xand Avião com a filha mais nova, chamada por bebela Foto: Reprodução/Instagram

Os filhos mais novos de Xand Avião estão crescendo e logo devem ir para as festas com apresentações do pai. Os herdeiros mais velhos, Águida e Adrian, já curtem eventos quando estão juntos.

"Não sei como vai ser cantar em um show e ver a Bebela com namorado no camarote. Vai me desconcentrar, viu? Eu sou um pai coruja. A minha afilhada já namora. Eu não me acostumei. O Adrian eu já vi com a namorada. Bateu ciúme, não só das meninas, como dos meninos. Vou mandar e cantar para eles", comenta rindo o cantor.

Dono da própria carreira, Xand Avião explica que a vida como cantor solo facilitou tomar a gestão do tempo em casa e da agenda de shows. "Depois que passei a ser cantor solista, consigo controlar mais minha agenda, pois quem gerencia minha carreira sou eu. Antigamente, tinha empresário, só vendia o show, eu tinha que cumprir o show".

Xand Avião Cantor Nenhum show que eu faço é fechado sem meu consentimento. Eu consigo fazer a logística

Vida de empresário

Legenda: Em junho deste ano, Xand Avião firmou parceria com a produtora de Gusttavo Lima Foto: Reprodução/Instagram

Com tempo livre em casa, Xand Avião aproveitou para realizar um antigo desejo da carreira: trabalhar com bastidores do mundo artístico. A forma encontrada foi a criação de uma produtora, a Vyybe, que cuida do gerenciamento de nomes da música.

O cantor de forró diz que mesmo com o crescimento da empresa, a relação diária com a família não foi afetada.

Xand Avião Cantor "Você tomar conta do sonho de uma pessoa é muito complicado. Não é só um cantor: é o sonho do cara. Ele quer ser artista, ser famoso. Você tomar isso em suas mãos e se não der o resultado que espera, você frustrou os sonhos dele

O forrozeiro conta que está sendo muito bom passar as experiências de vida e mercado aos mais novos. "Não sei o segredo do sucesso, mas digamos que eu sei o caminho as pedras. O Zé Vaqueiro é uma realidade. Foi o primeiro artista que a gente pegou. Já é um cara que tem um talento fora do comum. Só precisa ser mostrado e lapidado".

Relação com os pais

Legenda: Mãe de Xand Avião vive com a irmã em Natal (RN) Foto: Reprodução/Instagram

Aos 39 anos, Xand Avião diz ter zelo com a relação com os pais. A mãe mora em Natal com uma irmã. Ele chegou a morar com o cantor em Fortaleza, mas após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) decidiu ir para o Rio Grande do Norte.

O pai do cantor de forró vive em Paus dos Ferros, em um sítio. "Mexe com galinhas e vacas. Já tentei trazer ele para o Ceará, mas ele diz que se sair vai ficar doente. Quem sou eu para tirar ele de lá".

O cantor lembra ainda que já foi criticado por deixar o pai morar em uma casa simples. "Muita gente me julga por deixar ele morar em uma casa simples. Ele tem uma casa perfeita e bonita na cidade, mas ele quer estar com os bichos no sítio".

Xand Avião diz que tenta visitar o pai pelo menos cinco vezes ao ano. "Essa saudade a gente mata de vez em quando. Dia dos Pais vou ver ele se Deus quiser. Vou lá, deito na rede, vejo como anda as plantações. É um prazer".