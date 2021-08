Sem a presença dos fãs, Xand Avião grava DVD em Beberibe (CE)

O cantor Xand Avião gravou DVD em Beberibe (CE), neste domingo (1°). A lagoa do Uruaú foi cenário da produção audiovisual intitulada por "Viva La Vida".

Em tons claros, o DVD ganhou um grande "X" em referência ao nome do cantor — circulado pelo título da produção audiovisual. No palco, apenas a banda com uma grande iluminação foi montada para gravação.

Legenda: DVD ganhou um grande "X" no meio do palco Foto: Reprodução/Instagram

Diferentes dos eventos do forrozeiro com milhares de fãs na beira do palco, o DVD aconteceu sem a presença do público. Alguns compositores e cantores estiveram na produção e chegaram a postar stories dos bastidores.

Em fotos nas redes sociais é possível ver ainda três pequenas embarcações ao fundo. Um dos convidados para feat foi o cantor Zé Vaqueiro, nome empresariado pela Vybbe — produtora de Xand Avião.

Antes da pandemia do coronavírus, Xand Avião preparava um grande DVD para ser realizado no Aterro da Praia de Iracema.