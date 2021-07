Jonas Esticado é o cearense 'queridinho' de Gusttavo Lima

Quem acompanha a carreira de Gusttavo Lima sabe o carinho do mineiro pelo Ceará. A relação é ainda mais concreta pelo relacionamento musical com nomes do Estado. Na produtora do cantor, a Balada Music, os cearenses Jonas Esticado e Wallas Arrais são destaques. Em stories no Instagram de shows, antes da pandemia, e de momentos particulares é possível ver uma maior aproximação do sertanejo a um deles.

Jonas Esticado esteve em boa parte das lives realizadas por Gusttavo Lima em 2020. Transmissões assinadas pelo sertanejo e por patrocinadores ganharam apresentação do forrozeiro natural de Juazeiro do Norte. Durante a pandemia, o cearense também foi presente no lar de Gusttavo Lima sendo recebido com um almoço servido com galinha caipira.

Traçando uma linha do tempo é até possível dizer que o cantor sertanejo veio de Goiânia buscar Jonas Esticado no Ceará. Em maio de 2019, Fortaleza recebeu a festa "Buteco". Jonas Esticado crescia na capital cearense, tanto que foi nome presente no evento.

Em julho de 2019, Gusttavo Lima surpreendeu o mercado musical ao gravar um DVD na Expocrato, o "Embaixador In Cariri". A relação com a região só cresceu, a partir daquele momento. No mesmo ano, o sertanejo somou mais de nove apresentações no Ceará, feito que poucos nomes locais não alcançaram.

Em janeiro de 2020, Jonas Esticado assinou contrato com a produtora de Gusttavo Lima. Os frutos da parceria foram colhidos pelo cearense por meio do feat "Ele Não Tem" e participações em diversas lives tématica sno último ano.

O olhar de Gusttavo Lima por Jonas Esticado segue forte no segundo semestre de 2021. O sertanejo realiza uma turnê de shows nos Estados Unidos em agosto. Adivinha quem é o único cantor do casting da produtora Balada Music que vai participar? Ele mesmo, Jonas Esticado.