Foto que contém galinhas em granja de Beberibe, no Ceará.

Negócios

Ceará perde para Pernambuco o posto de maior população de galinhas do Nordeste; veja lista

Quantidade de animais no território cearense cresce de forma mais tímida do que no estado vizinho

Luciano Rodrigues 01 de Outubro de 2025
Prova de concurso

Papo Carreira

Prefeitura de Beberibe divulga edital de concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4 mil

As oportunidades contemplam cargos em todos os níveis de escolaridade

Renato Bezerra 27 de Agosto de 2025
galinhas em granja no interior do ceará

Negócios

Empresa cearense investe R$ 100 mi para alcançar produção de 2 milhões de ovos por dia

Bruna Damasceno 26 de Maio de 2025
Trabalhador seleciona ovos em uma esteira

Negócios

O que faz uma cidade cearense ser uma das maiores produtoras de ovos e galinhas do País?

Bruna Damasceno 23 de Maio de 2025
Carro da Polícia Militar

Segurança

Homem resiste à prisão e importuna sexualmente policial durante operação contra poluição sonora

Ele foi autuado em flagrante e conduzido para a Delegacia Municipal de Beberibe

Redação 03 de Março de 2025
Mangueira árvore

Negócios

Grupo Vicunha vai expandir produção de manga em 2 cidades do Ceará e gerar 500 empregos; veja locais

Grupo quer ainda aumentar volume exportado pelo Porto do Pecém

Bruna Damasceno e Luciano Rodrigues 13 de Dezembro de 2024
Investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito tinha ameaçado a ex-namorada antes do crime

Segurança

Homem tenta matar ex-namorada em Beberibe, mas outra pessoa é baleada e morre

Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de participação na ação criminosa

Redação 08 de Dezembro de 2024
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Beberibe?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Beberibe?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
