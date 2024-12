Homem tenta matar ex-namorada em Beberibe, mas outra pessoa é baleada e morre

Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de matarem um homem no Município de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, na noite desse sábado (7). O alvo da ação criminosa era a ex-namorada de um dos suspeitos presos, que não foi atingida na ação criminosa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontam que "um suspeito, de 21 anos, teria ameaçado uma ex-namorada, que era funcionária de um estabelecimento".

Ele teria ido ao local durante o dia para ameaçá-la e retornado à noite para matá-la. Durante a ação, outras pessoas foram lesionadas e um homem, de 24 anos, foi a óbito. A ex do suspeito não foi atingida." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

O homem de 21 anos e outro suspeito, de 28, foram localizados e presos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A identidade dos suspeitos e das vítimas não foi revelada.

Tentativa de feminicídio e homicídio qualificado

Equipes da Delegacia Municipal de Beberibe, unidade da PCCE, do Batalhão de Policiamento do Interior (BEPI) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE participaram das capturas dos suspeitos.

A dupla foi levada à Delegacia Municipal de Beberibe, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado. O homem de 21 anos, também foi autuado por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada.

A Polícia Civil também investiga a participação do homem de 21 anos em um homicídio ocorrido no Centro de Beberibe, na última sexta-feira (6). A vítima, de 35 anos, possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e crimes de trânsito.