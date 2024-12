Homem é assassinado e quatro pessoas são baleadas no Alto do Bode, em Quixadá

Um homem morreu e quatro pessoas foram baleadas por disparos de arma de fogo em Quixadá, na noite de sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar do Ceará, poucas horas após o crime, três suspeitos de envolvimento na ação, além de um revólver e drogas, foram localizados.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Quixadá informou que a vítima do homicídio e as pessoas baleadas estavam na Travessa Estados Unidos, em local conhecido como Alto do Bode, no bairro São João. Não há informações sobre a motivação do crime.

Veja também Segurança Acusado de matar DJ e segurança em festa de reggae em Fortaleza não vai a julgamento, decide Justiça Segurança Sargento da Polícia Militar morre em acidente entre moto e ônibus no Centro de Fortaleza

O homem, de 32 anos, veio a óbito no local, e as quatro pessoas baleadas, sendo dois homens e duas mulheres, foram socorridas para uma unidade hospitalar da região.

Equipes da 1ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/9º BPM) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizaram diligências e obtiveram informações sobre os suspeitos do crime.

Adolescentes foram apreendidos durante investigações

Durante as buscas por suspeitos na região do crime, as equipes foram até a residência de um adolescente de 16 anos, na Rua Eudásio Barroso. O menor de idade é apontado como participante do crime e conhecido dos policiais militares por atos infracionais na região.



No local, o adolescente foi capturado e apreendido um revólver calibre .32, duas munições de calibre .38, 40 gramas de cocaína, um grama de maconha, dinheiro e duas balanças.

Aos policiais, o menor de idade relatou a participação de mais dois suspeitos: um adulto de 18 anos e outro adolescente, também de 16 anos, que foram localizados e detidos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Quixadá, onde foi instaurado o procedimento por homicídio.

O adolescente de 16 anos já havia respondido a atos infracionais (AI) análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo. O segundo adolescente, por AI análogo a tráfico de drogas.

Já o adulto de 18 anos, quando menor, respondeu a um AI análogo à receptação.