Três homens são assassinados a tiros em Tianguá, no Interior do Ceará

Três homens foram assassinados a tiros, em uma ação criminosa registrada no Município de Tianguá, na Região Norte do Ceará, na noite do último sábado (7). Ninguém foi preso pelo triplo homicídio, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por nota, que o crime ocorreu no bairro Córrego e teve como vítimas três homens, de 31, 39 e 45 anos, que foram mortos por disparos de arma de fogo. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Duas vítimas tinham passagens pela Polícia: o homem de 45 anos respondia por roubos a residências, posse irregular de arma de fogo, roubos, tentativas de roubo e furto; já o homem de 39 anos tinha passagens por lesão corporal e violência doméstica.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local para realizar a coleta de indícios que subsidiarão as investigações. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também esteve no local e realizou buscas pelos suspeitos.

"A Delegacia Regional de Tianguá é a unidade da Polícia Civil responsável pela apuração do caso, que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime", informou a SSPDS.

Segundo a Secretaria, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3671-9328, da Delegacia Regional de Tianguá. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.