Sete mulheres são presas por ingresso de drogas em presídios no CE; quatro são soltas pela Justiça

Sete mulheres foram presas, entre a última sexta-feira (6) e domingo (8), por suspeita de participarem de esquemas criminosos de ingresso de drogas no Sistema Penitenciário do Ceará. Seis delas eram visitantes de internos e foram detidas em presídios; enquanto a outra mulher, suspeita de chefiar um esquema de envio de ilícitos para os presídios, foi capturada em casa. Pelo menos quatro delas foram soltas pela Justiça Estadual, em audiência de custódia.

Antônia Carolina de Brito Nascimento foi presa em uma ação conjunta da Polícia Penal e da Polícia Civil do Ceará (PCCE), no bairro Paupina, em Fortaleza, na posse de 60 gramas de cocaína, na última sexta (6).

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), Antônia Carolina é integrante da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) e suspeita de liderar um esquema de envio de drogas para unidades prisionais do Estado.

A mulher presa é suspeita de recrutar visitantes para os presos, organizar o envio das drogas e gerenciar os pagamentos das "mulas" (pessoas que levariam a droga para o sistema penitenciário). Conforme a SAP, Carolina foi abordada no momento em que tentava entregar a droga a familiares de presos - que seriam responsáveis por introduzir o material nos presídios.

A suspeita foi levada à Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Na audiência de custódia realizada no sábado (7), o Plantão Judiciário converteu a prisão em flagrante de Antônia Carolina de Brito Nascimento em prisão domiciliar.

A Justiça considerou que a mulher tem dois filhos menores de idade, com diagnósticos de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e autismo. Em casa, a suspeita terá que cumprir medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar ininterrupto (com exceção de saída para levar os filhos ao médico); uso de tornozeleira eletrônica; e proibição de frequentar locais conhecidos como "pontos de venda de drogas", bares e festas.

Veja também Segurança Chefe da facção criminosa GDE é assassinado dentro de presídio na Região Metropolitana de Fortaleza Segurança Chefes das facções CV, GDE e PCC se reuniram em presídios do CE para planejar ações contra o Estado, diz MPCE

Visitantes presas em flagrante

Seis mulheres foram presas em flagrante ao tentar entrar com drogas, em quatro presídios cearenses, no último fim de semana, segundo a SAP. Com as suspeitas, foram apreendidos 179g de cocaína, 113g de maconha, 50g de skank, 27g de fumo e um aparelho celular.

Legenda: Ilícitos foram apreendidos com visitantes de internos, no Sistema Penitenciário cearense Foto: Divulgação/ SAP

A reportagem apurou que os ilícitos seriam entregues a internos das facções criminosas Comando Vermelho, Guardiões do Estado (GDE) e Massa Carcerária, nos presídios Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim (UP-Sobreira Amorim), Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2), Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3) e Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP-Itaitinga 4), localizados em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Pelo menos três suspeitas foram soltas pela Justiça Estadual, em audiência de custódia, com aplicação de medidas cautelares: Ana Karine Ferreira de Almeida, Catarina Gomes da Silva Costa e Nadia Priscila Clara da Rocha.

Já Maria Elda Menezes, detida com 44 gramas de maconha, 22g de cocaína e 27g de fumo, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. As outras duas mulheres detidas ainda não passaram por audiência, até a publicação desta matéria: Francisca Raquel Ferreira Freitas e Maria Glaisy Sousa dos Santos.