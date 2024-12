Chefe da facção criminosa GDE é assassinado dentro de presídio na Região Metropolitana de Fortaleza

Acusado de ser um dos chefes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), Fellype Abdoral Sales Oliveira, conhecido como 'Águia', foi assassinado em um presídio da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta terça-feira (3). Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), o interno "foi atingido por um objeto perfuro-cortante pelo próprio comparsa de organização criminosa".

O crime foi registrado durante o banho de sol da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga 3), no Município de Itaitinga. A SAP informou que policiais penais ainda interviram na briga e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu o preso e o encaminhou para uma unidade hospitalar. Entretanto, a morte foi confirmada, no hospital.

"A Pasta ainda comunica que todos os internos envolvidos no crime, junto do interno agressor, foram encaminhados à Delegacia para as devidas responsabilizações diante do homicídio praticado", completou a SAP, em nota.

[ATUALIZAÇÃO às 17h24]

Jader Aldrin Evangelista Marques, advogado do interno assassinado, entrou em contato com a reportagem e disse que a vítima era empresário do ramo de ovinos, caprinos e bovinos e tinha negócios na região do Iguatu.

Ainda conforme Jader, Fellype foi condenado pela Justiça do Ceará horas antes de ser assassinado: "imagens do circuito interno já estão com os investigadores. Recebi informação que dois presos que foram flagranteados por este crime doloso contra a vida".

"Estávamos trabalhando há cerca de dois anos nesse processo para absolver o cliente. A principal tese da defesa nesse processo era a questão do celular que supostamente foi pegue com ele. Conseguimos comprovar com perícias técnicas que esse telefone sofreu diversas alterações depois de apreendido. O processo teve sentença proferida recentemente, mais precisamente na data de ontem, quando ele foi condenado pela Vara de Organizações Criminosas, e a defesa iria recorrer dessa condenação" Jader Aldrin

A facção Guardiões do Estado teve um racha, dentro do Sistema Penitenciário, no ano passado. É o que informam documentos da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da SAP e do Ministério Público do Ceará (MPCE), em uma investigação sobre reuniões de chefias da GDE com as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), para planejar ações contra o Estado, no ano passado.

Segundo o MPCE, líderes da facção cearense teriam se reunido, em um banho de sol, também na UP-Itaitinga 3, em junho de 2023, para decidirem uma separação e uma dissidência entre lideranças da organização criminosa.

Condenado por integrar facção

Fellype Abdoral Sales Oliveira foi condenado a um total de 29 anos e 3 meses de prisão, pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em uma sentença proferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, no último sábado (30). Outros cinco réus também foram condenados.

A sentença afirma que Fellype Abdoral, conhecido como 'F' ou 'Águia', era um chefe da facção criminosa Guardiões do Estado e que organizava a venda de drogas do grupo criminoso, além de autorizar a inclusão de membros na facção. A investigação foi realizada pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz, da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

'Águia' também respondia na Justiça Estadual a um processo por homicídio, de 2022, e por lavagem de dinheiro, de 2023. Ele foi preso em fevereiro do ano passado, no Eusébio, Município da Região Metropolitana de Fortaleza onde ele levava uma vida de luxo, segundo a Polícia Civil.

"Me sinto extremamente triste. É difícil entregar uma notícia dessa aos familiares... todos tinham esperança que o Fellype fosse solto ao longo do processo. O meio utilizado foi uma espécie de faca artesanal, todas as lesões na região torácica, totalizaram 27 lesões. Os policiais penais ainda tentaram intervir, mas não tiveram êxito. Ele chegou a ser socorrido na enfermaria da unidade prisional, mas faleceu ainda na maca", disse o advogado da vítima.

"Ingressaremos com ação para responsabilizar o Estado pela morte de um interno, visto que é responsabilidade do Estado a vida de quem está recolhido em unidade prisional, principalmente quando se trata de preso provisório". Jader Aldrn

Duas mortes em menos de um mês

Esse é o segundo assassinato registrado no Sistema Penitenciário cearense, em um intervalo de menos de um mês. Antônio Kaique da Silva Martins foi morto no dia 14 de novembro último, na Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne (UP-Itaitinga 5).

Na ocasião, o detento Giovanni Oliveira de Andrade Júnior foi preso em flagrante. A motivação do crime não foi revelada pelas autoridades.

Ao total, o Sistema Penitenciário registra quatro homicídios no ano de 2024. Os outros crimes ocorreram nos meses de janeiro e julho. Em 2023, os presídios não registraram nenhuma morte. Em 2022, foram três. E em 2021, apenas uma.