Quem não deve pagar IPVA em 2025? Confira as regras de cada estado

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma das primeiras obrigações dos contribuintes no primeiro semestre de cada ano. Cada Unidade Federativa determina o seu próprio calendário e as formas de aplicação, além das regras sobre as isenções.

No Ceará, carros de 15 anos ou mais não são cobrados. Isso significa que passam a ser isentos os automóveis fabricados em 2009. A regra é a mesma em outros 10 estados (veja a lista completa a seguir).

O Estado também isenta pessoas com deficiência, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans e topics.

Para quem possui um veículo fabricado a partir de 2010, deve ficar atento à cobrança e fazer o pagamento. Com o IPVA atrasado, o contribuinte não poderá fazer o licenciamento do veículo, correndo o risco de pagar multa de trânsito e ter o carro apreendido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Veja as isenções adotadas por estados a partir do ano de fabricação, segundo a CNN Brasil: