XP tem vagas abertas em Fortaleza para quem busca transição de carreira

A XP está com inscrições abertas para novas vagas do programa XP Future em Fortaleza. A iniciativa é voltada a jovens talentos e profissionais de outras áreas que buscam transição de carreira para o setor financeiro, com foco na formação de assessores de investimentos.

Perfil desejado

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, ensino superior completo e perfil comercial.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril, pelo site oficial do programa.

Os candidatos pré-selecionados participarão do XDay, encontro presencial com líderes da XP no dia 26, que marca a etapa final do processo seletivo e o início da trilha de capacitação.

Criado em 2021, o XP Future tem duração de 12 meses e oferece treinamento técnico e aperfeiçoamento comercial. A contratação é via CLT, condicionada à obtenção das certificações CPA-20 ou CEA.

“A carreira de assessor de investimentos é uma das que mais cresce nos últimos anos e no Brasil essa indústria ainda está se desenvolvendo. A profissão atrai pessoas que buscam um segmento promissor, com oportunidades até para aqueles que não têm conhecimento sobre o mercado financeiro”, diz Larissa Falcão, Líder Regional do Norte e Nordeste da XP.