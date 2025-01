XP cresce mais de 200% no Ceará, um ano após abrir escritório

Com um ano de funcionamento do Espaço XP Fortaleza, localizado na Aldeota, a empresa informou ter alcançado um crescimento de 224% no número de clientes no Ceará.

A forte expansão foi acompanhada também nos ativos sob custódia, que saltaram 247% no intervalo de um ano.

A unidade de Fortaleza faz parte da estratégia de regionalização da XP, com foco em educação financeira e atendimento personalizado a clientes.

No espaço, já foram realizados mais de 270 eventos, como palestras e workshops, alcançando cerca de 4,8 mil participantes.