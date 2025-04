M. Dias Branco pagará dividendos a partir do dia 30

Líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos e companhia aberta com ações negociadas no Novo Mercado da B3, a cearense M. Dias Branco iniciará, no próximo dia 30 deste mês abril, pagamento mensal de dividendos aos acionistas, conforme a nova política de distribuição anunciada em fevereiro último.

O fluxo anterior de pagamentos previa a distribuição de proventos trimestrais, no valor de R$ 0,06 por ação, e um ajuste anual, conforme o lucro apurado ao fim do exercício.

“A partir deste abril, os acionistas passarão a receber os dividendos todo mês, com payout de 80% do lucro líquido ajustado”, como explica Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da companhia. O pagamento será de R$ 0,03 por ação, resultando em R$ 0,09 por ação a cada trimestre.

Nesta primeira distribuição, receberão os dividendos os acionistas que forem detentores do papel em 22 de abril. Quem tiver adquirido ações da companhia a partir de 23 de abril (ex-dividendos) não terá direito a esta primeira distribuição. Porém, se mantiver a ação até 22 de maio, já receberá a segunda parcela de dividendos, que será paga no fim daquele mês.

O lucro distribuído pela M. Dias Branco relativo ao exercício de 2024 foi de R$ 174.450.157,59. O valor considerou quatro antecipações trimestrais de juros sobre capital próprio de R$ 0,06 (seis centavos) por ação, conforme previsto na Política de Remuneração dos Acionistas da Companhia, além do valor residual de dividendos de R$ 0,28025295219, parcela esta que foi paga no último dia 1º de abril.