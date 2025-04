Cimento Apodi capacita sua rede de fornecedores

Empresa nascida da associação da família Dias Branco com a gigante grega Titan, a cearense Companhia de Cimento Apodi – com unidades industriais em Quixeré e Pecém – deu mais um passo no Projeto Qualificar, iniciativa que busca impulsionar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas no entorno da Fábrica de Quixeré (CE).

Com apoio do Sebrae, o projeto entrou na fase de treinamentos voltados para a melhoria da gestão e das operações das empresas fornecedoras participantes.

Voltado ao encadeamento produtivo, o Qualificar tem como objetivo preparar os fornecedores locais para atender não apenas às demandas da Apodi, mas também para ampliar sua competitividade no mercado regional.

A iniciativa teve início em junho de 2023 com o mapeamento de segmentos estratégicos e foi oficialmente lançada em agosto de 2024, reunindo 46 empresas — das quais 26 aderiram ao programa.

Ao longo de 2025, estão previstas novas capacitações nas áreas de Gestão de Compras e Estoque, Fluxo de Caixa, Capital de Giro, Processos, além de Documentação e Requisitos específicos da Apodi. Também está programada uma palestra com instituição financeira parceira, reforçando o suporte ao desenvolvimento empresarial.

Durante todo o processo, a Cimento Apodi mantém um canal direto de comunicação com os fornecedores, fortalecendo seu papel como empresa âncora e contribuindo ativamente para o crescimento sustentável da economia local.