Gigante chinesa da energia solar mira ampliar investimentos no Ceará

O governador Elmano de Freitas se reuniu, nesta terça-feira (22), com executivos da PowerChina, em Xangai, na China. O encontro foi avaliado como promissor, pois a companhia manifestou interesse em ampliar investimentos no Ceará.

A gigante chinesa das energias renováveis já possui um mega empreendimento em Mauriti e Milagres, interior do Estado, orçado em R$ 1,8 bilhão.

Legenda: Governador Elmano, acompanhado de Chagas Vieira (secretário da Casa Civil) e Romeu Aldigueri (presidente da Assembleia Legislativa), em reunião com executivos da PowerChina Foto: Divulgação

"A reunião com a diretoria da PowerChina, líder global no setor de infraestrutura e energia limpa, foi muito positiva. Foi uma oportunidade para tratarmos sobre novas parcerias e a possibilidade de ampliação de investimentos da empresa em nosso estado", comenta o governador.

A reunião integra a agenda econômica da viagem de Elmano na China, que tem como prioridade consolidar investimentos para o polo automotivo, um complexo industrial multimarcas que ficará em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, com foco na produção de carros elétricos e híbridos.

Também estiveram presentes o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Deputado Romeu Aldigueri.

Veja também Victor Ximenes Projeto solar bilionário de empresa chinesa no Ceará começa a operar em abril

Conheça a PowerChina

A Power Construction Corporation of China (PowerChina) é uma das maiores empresas estatais chinesas do setor de engenharia e construção, com atuação destacada em obras de infraestrutura e geração de energia.

Presente em mais de 130 países, a companhia é responsável por grandes projetos nas áreas de hidrelétricas, energia solar e eólica, além de rodovias, ferrovias e portos.

Sua estratégia de internacionalização acompanha as diretrizes da Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), promovida pelo governo chinês, com foco na expansão de corredores logísticos e energéticos em regiões da Ásia, África e América Latina.

No Brasil, a PowerChina vem aumentando a participação por meio de aquisições e parcerias com empresas locais. A companhia já atua em projetos de geração de energia renovável e infraestrutura de transporte, com destaque para obras em estados do Nordeste e do Sudeste. Um dos movimentos mais relevantes foi a aquisição de ativos no setor de energia eólica e solar, contribuindo para a diversificação da matriz energética brasileira.

A presença da PowerChina no país reflete o interesse estratégico da empresa em consolidar posição no mercado latino-americano, aproveitando oportunidades de investimento em setores considerados prioritários pelo governo federal.