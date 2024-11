Estudante de Medicina que traficava drogas no Ceará é preso dentro de faculdade em Pernambuco

Um estudante de Medicina condenado por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, foi preso nessa quinta-feira (28) em uma faculdade em Olinda, Pernambuco. Pedro Henrique Moraes deve cumprir pena de 13 anos de reclusão, decorrente de uma condenação pela Justiça do Ceará.

O homem de 25 anos foi conduzido a uma unidade policial pernambucana, onde o mandado de prisão de sentença condenatória foi cumprido, e agora ele estava à disposição do Poder Judiciário.

O paradeiro do condenado foi desvendado por meio de trabalho colaborativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Outra prisão

Uma prisão em flagrante contra o estudante já havia sido feita em 2018, quando uma investigação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte apontou que ele vendia drogas na região do Cariri.

"Segundo informações conduzidas pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, o homem já havia sido preso em flagrante por equipes do NCTD do Cariri, em 28 de novembro de 2018, em Juazeiro do Norte, em posse de drogas. Na época, o alvo era suspeito por comercialização de entorpecentes na região", informou a SSPDS.