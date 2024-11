Falso médico que ganhava mais de R$ 40 mil no Ceará é denunciado por três crimes

Thiago Celso Andrade Reges, 38 anos, preso em 2023 por atuar como "falso médico" em várias cidades do Ceará, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado (MPCE) nessa quinta-feira (28). Ele deve responder por falsificação de documentos, peculato e exercício ilegal da medicina.

Na denúncia, o Ministério Público reforça que o acusado teria falsificado o diploma de graduação de uma universidade na Bolívia para obter registro no Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) e revalidar o diploma junto à Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).

Com documentos falsos, Thiago chegou a ser contratado pelas prefeituras de Barreira, Baturité, Mulungu e Pentecoste, onde atuou entre 2020 e 2021.

O MP entendeu que ele "alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, exercendo ilegalmente a medicina e apropriando-se de dinheiro público de diversos municípios em que foi contratado, por meio de Cooperativa de Trabalho, como médico".

Lembre o caso

Thiago foi preso em março de 2023, no Cocó, em Fortaleza. À época, a imprensa publicou que ele também respondia por tráfico internacional de mulheres, no Acre.

De acordo com as investigações, foi descoberto que o acusado trabalhou em pelo menos quatro hospitais públicos do Estado e que tinha salários de até R$ 42,5 mil.