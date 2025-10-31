O oxigênio adulterado era fornecido para clínicas e hospitais públicos
A falsificação foi confirmada pelos próprios médicos que teriam emitido tais documentos, segundo o Diário Oficial do Município
Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka
Material não possuía registro como determina a Resolução da Agência Nacional de Petróleo
A Anvisa aponta a venda de versões falsificadas do medicamento Keytruda, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, de cabeça e pescoço e esofágico
A medida, de acordo com a entidade, atinge apenas o lote L2407415
Profissionais com documentos falsos estão trabalhando em diferentes áreas como saúde, engenharia e direito
Três mandados de prisão foram cumpridos em Nova Russas, nesta quarta-feira (11)
Remédios apreendidos supostamente eram indicados para tratamento de diabetes e doenças pulmonares
Segundo a polícia, suspeito estava morando no Mato Grosso, mas visitava Natal durante as férias