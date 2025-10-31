Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Segurança

Empresários acusados de adulterar oxigênio medicinal durante pandemia viram réus na Justiça do CE

O oxigênio adulterado era fornecido para clínicas e hospitais públicos

Redação 21 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais municipais de Juazeiro do Norte, fardados, de costas. A farda é azul escura, com detalhes brancos

Segurança

Policial municipal de Juazeiro do Norte é investigado por apresentar 33 atestados médicos falsos

A falsificação foi confirmada pelos próprios médicos que teriam emitido tais documentos, segundo o Diário Oficial do Município

Redação 04 de Outubro de 2025
Imagem mostra fábrica clandestina em Americana

País

Polícia apreende 17,7 mil produtos em fábrica clandestina de bebidas em SP

Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka

Renato Bezerra 30 de Setembro de 2025
Agentes durante operação que apreendeu lubrificantes em Aquiraz

Segurança

Quase 200 litros de óleo lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz

Material não possuía registro como determina a Resolução da Agência Nacional de Petróleo

Bergson Araujo Costa 05 de Setembro de 2025

Ceará

Empresa suspeita de falsificar medicação de alto custa para câncer é interditada em Fortaleza

A Anvisa aponta a venda de versões falsificadas do medicamento Keytruda, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, de cabeça e pescoço e esofágico

Redação 16 de Agosto de 2025
Frascos de lubrificante

Ser Saúde

Lote falso do gel lubrificante K-Med é recolhido pela Anvisa; saiba o que fazer

A medida, de acordo com a entidade, atinge apenas o lote L2407415

Redação 13 de Agosto de 2025
Agente da PF em operação

Segurança

PF descobre rede de falsificação de diplomas e cumpre mandados no Ceará e em outros estados

Profissionais com documentos falsos estão trabalhando em diferentes áreas como saúde, engenharia e direito

Redação 11 de Junho de 2025
Dinheiro em espécie, documentos e objetos pessoais sobre uma mesa de madeira, simbolizando temas relacionados a dinheiro, finanças ou economia.

Segurança

PF deflagra operação contra a falsificação de dinheiro, no Interior do Ceará

Três mandados de prisão foram cumpridos em Nova Russas, nesta quarta-feira (11)

Redação 11 de Junho de 2025
foto de diversas cartelas de remédios

Ser Saúde

Anvisa determina apreensão de lotes de medicamentos falsificados; confira detalhes

Remédios apreendidos supostamente eram indicados para tratamento de diabetes e doenças pulmonares

Raísa Azevedo 05 de Junho de 2025
Polícia Rodoviária Federal

Rio Grande do Norte

Foragido desde 2012 é preso durante blitz no RN; homem portava identidade falsa

Segundo a polícia, suspeito estava morando no Mato Grosso, mas visitava Natal durante as férias

Redação 29 de Dezembro de 2024
