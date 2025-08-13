Lote falso do gel lubrificante K-Med é recolhido pela Anvisa; saiba o que fazer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (13), a apreensão de um lote falsificado do Gel Lubrificante Íntimo K-Med 2 em 1, fabricado por empresa desconhecida.

A medida, de acordo com a entidade, atinge apenas o lote L2407415 e proíbe o seu armazenamento, a sua comercialização, a sua distribuição, a sua propaganda e o seu uso.

A decisão foi tomada após a verdadeira empresa detentora do registro identificar um produto semelhante ao seu, do lote L2407415, sendo comercializado no site de vendas on-line da Shopee.

O produto falso traz informações sobre a data de fabricação e de validade diferentes do produto original.

COMO DIFERENCIAR

O lote verdadeiro do produto tem como data de fabricação 03/2023 e validade até 03/2026. Dessa forma, qualquer unidade do lote L2407415 com datas diferentes está irregular e não deve ser utilizada em nenhuma hipótese.

Como se trata de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade.

Os consumidores que identificarem unidades falsas podem comunicar o fato à Anvisa pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.