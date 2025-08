Jornalista da Record é internada novamente após infecção no rosto por celulite facial

A jornalista Adriana Perroni, da Record TV, revelou ter sido diagnosticada com celulite facial, um tipo de infecção bacteriana grave que pode levar a complicações de saúde. Em publicação nas redes sociais, a comunicadora disse ter sido internada recentemente devido à doença.

Embora seja associada à condição estética que causa ondulações na pele, principalmente nas pernas e glúteos, a celulite facial é uma doença infecciosa que atinge o tecido subcutâneo e requer atendimento médico imediato.

Em seu relato, Adriana afirmou ter sentido um caroço no rosto, acompanhado de um inchaço, quando decidiu ir ao hospital. Ela já havia sido hospitalizada por conta da infecção, mas precisou ser internada novamente.

Apesar do susto, a jornalista disse estar bem e respondendo ao tratamento com antibiótico. Como alerta, ela aconselhou os seguidores a prestar atenção aos sinais do corpo.

"Voltei a ser internada. Apesar da melhora, a infecção ainda não foi totalmente curada. Durante exames hoje, descobrimos um outro problema. Tô bem, em ótimas mãos, e sigo dividindo o que aprendo pra alertar quem me acompanha. Obrigada a todos pelo carinho", escreveu Adriana.

O que é celulite facial?

De acordo com artigo do Hospital Jayme da Fonte, a celulite facial afeta as camadas mais profundas da pele e os tecidos subcutâneos do rosto, geralmente resultando em dor intensa e inchaço. A doença é caracterizada pelo aparecimento de pequenos nódulos ou ondulações.

"A maioria dos casos se origina de uma cárie dentária não tratada, que pode evoluir com a formação de bactérias que atingem os tecidos da polpa dental, provocando necrose," diz a cirurgiã bucomaxilofacial Roberta Souza.

A partir desse processo, as bactérias podem se disseminar no organismo, alcançando a camada óssea e progredindo para os tecidos moles da face, resultando na celulite facial.

"Além da cárie não tratada, doenças periodontais, traumas ou procedimentos dentários, como a extração de dente ou tratamento de canal, também podem contribuir para o desenvolvimento da doença," detalha a médica.

Sintomas

Um dos sintomas mais comuns é o inchaço visível no rosto, principalmente ao redor dos olhos, bochechas e mandíbula. Pacientes relatam ainda que a pele fica com um aspecto esticado, com uma sensação de peso ou pressão no rosto.

Inchaço na face, com aspecto endurecido e avermelhado;

Febre;

Dor;

Em casos mais graves, dificuldade para respirar, engolir e falar.

Segundo o artigo, as complicações da doença podem provocar comprometimento das vias aéreas e de estruturas vitais do organismo, como o coração, mediastino e cérebro. Além disso, os abscessos podem provocar a disseminação da infecção para outras partes do corpo.

A celulite facial pode atingir principalmente pessoas com o sistema imunológico mais frágil, como idosos e crianças, além de pacientes que tenham algum fator que favorece a entrada de bactérias e infecções na pele, como diabete, micose nas unhas e/ou feridas.

No geral, o tratamento da doença é feito com antibióticos e analgésicos. Em casos mais graves, podem ser necessárias intervenções cirúrgicas.