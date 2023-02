Rafael Cardoso fala sobre estado de saúde após internação por celulite infecciosa: ‘me recuperando’

Internado em um hospital do Rio de Janeiro com um quadro de celulite infecciosa, Rafael Cardoso publicou um video nos stories, nesta sexta-feira (17), e mostrou que está bem. Ele apareceu sorridente nas imagens e disse que, inclusive, estava trabalhando.

“Fala, pessoal. Eu estou internado aqui, me recuperando 100%”, disse o ator, que deu entrada no hospital na terça-feira (14).

Rafael estava com uma foliculite, descrita como uma inflamação da estrutura em que os pelos nascem e crescem, entre o rosto e o pescoço. A condição evoluiu para o quadro de celulite infecciosa. No caso do artista, foi necessária a internação devido ele ter um problema congênito no coração e feito uma cirurgia em 2021 para implantar um desfibrilador. Os médicos consideraram o risco de o ator poder ter uma endocardite, inflamação na membrana que reveste a parte interna do coração e suas válvulas.

Rafael Cardoso está no hospital acompanhado da nova namorada, Vivian Linhares. Ele tem previsão de alta para quarta-feira (22).