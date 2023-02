Carro do cantor Péricles é encontrado desmontado em São Paulo

O carro de luxo de Péricles, que foi roubado na noite dessa quinta-feira (16), em São Paulo, foi encontrado desmontado e quase sem peças na zona leste da capital paulista, na manhã desta sexta-feira (17). Informações são do g1.

Segundo o portal, com informações da Polícia Militar, chegou para a corporação uma denúncia de que o veículo foi visto abandonado na rua Arroio Rela, no bairro São Lucas, por volta de 9h30.

Os agentes de segurança foram ao local e constataram que se tratava do carro do cantor, um Land Rover Discovery na cor cinza. A área foi preservada para a perícia e ninguém foi preso até o momento. O caso deve ser apresentado no 70º Distrito de Polícia.

Roubo gravado

O momento em que os assaltantes abordam Péricles, sua esposa, Lidiane, e sua filha, Maria Helena, foi gravado por câmeras de segurança. As imagens circulam nas redes sociais e mostram quando um dos bandidos aponta uma arma para o sambista e rouba seu carro. Ninguém foi agredido no ato.

Legenda: O veículo foi completamente desmontado pelos criminosos, em poucas horas após o roubo. Foto: Polícia Militar/Divulgação

"Agradecemos a preocupação e as manifestações de carinho enviadas ao cantor e sua família", informa um trecho da nota enviada pelo cantor, pela empresa Farias Produções.

Investigação

A Polícia Civil ainda tenta identificar e prender os criminosos que roubaram o veículo de Péricles, que é avaliado em aproximadamente R$ 300 mil, segundo o g1. Também foram levados cartões bancários, documentos e uma mochila com roupas das filhas do sambista.