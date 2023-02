Jojo Todynho pede para retirar nome de mãe da certidão de nascimento após briga

O drama familiar que vive Jojo Todynho parece não ter fim. Depois de travar uma guerra pública com o ex-marido, Lucas Souza, a influenciadora digital entrou em uma discussão com a mãe, dona Ione, também nas redes sociais. Isso porque, durante uma conversa com Lucas, a matriarca Todynho chamou a funkeira de "ordinária".

Segundo o Metrópoles, que divulgou as informações, o insulto revoltou Jojo, que pediu para que o nome da mãe fosse retirado da certidão de nascimento.

"Queria deixar um recado para uma fã minha que insiste em dizer por aí que me ama e é notório esse amor dela por mim. Vou te dar uma dica, bebê: começa a juntar [dinheiro], porque eu vou arrancar até o que tu não tem. É assim que funciona", detonou Todynho.

Além disso, nos Stories do Instagram, a influenciadora afirmou que, neste sábado (18), deve se casar novamente. "Amanhã eu me caso com uma pessoa especial que cuida muito de mim. Graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para p**** nenhuma. É amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive amor de verdade. Você ter uma vida boa, ao olhar deles, só vai arrumar gente para usufruir do que você tem", continuou ela.

Na sequência, Jojo revelou que pediu para excluir o nome da mãe da certidão. "Entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. Por quê? Porque quem me criou foi minha avó. Me educou, me deu amor, amparo, carinho", alfinetou.

A artista também não descartou a possibilidade de processar a mãe devido aos xingamentos. "Tudo o que eu tenho e sou hoje eu devo à minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e tá tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo", finalizou Jojo.

Briga pública com o ex

A última semana foi marcada por uma briga pública entre Jojo Todynho e seu ex-marido, o militar Lucas Souza. Nas redes sociais, Lucas acusou Jojo de tê-lo agredido e traído. Jojo negou as acusações e criticou o ex, inclusive, com ameaças.